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На Харьковщине умерла девушка, которую жестоко замучил сосед

1 ноября 2024 08:38
Анастасия Постоенко - Редактор
В Харьковской области в больнице умерла девушка с которой жестоко расправился сосед
Реанимационное отделение. Фото иллюстративное: okl.if.ua
Анастасия Постоенко - Редактор

В Харьковской области в больнице скончалась 15-летняя девочка, которую жестоко мучил ее 17-летний сосед. Парень беспощадно избил несовершеннолетнюю и пытался заживо сжечь ее на огороде.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Сергей Болвинов рассказал, что врачи боролись за жизнь 15-летней девочки больше десяти дней. Ее нашли полуживой на огороде.

Известно, что она возвращалась со дня рождения из другой деревни и провожал ее 17-летний сосед, который они праздновали вместе. Парень, являющийся первокурсником колледжа, заманил девушку с просьбой помочь ему открыть дверь.

Далее он начал приставать к девушке, но получил отказ. После этого он начал бить ее по голове, пытался задушить, изнасиловал пострадавшую прямо во дворе, а затем хотел сжечь ее тело на огороде, облив девушку дизельным топливом.

Как только нападающему удалось поджечь тело, он сразу пошел в дом и крепко заснул. Его разбудили крики соседей — девушку на земле, от которой идет дым, увидел мужчина из соседнего участка, когда вышел в туалет.

"Парень не может объяснить, зачем такое сделал. Он рассказал все детали, но объяснения зверской жестокости нет. В ту ночь дома никого не было, потому что парень живет вдвоем с отцом, тот был на ночной смене, работает охранником. Мать покинула семью, когда парню было семь лет. Это было травмой, говорят родственники. А в начале российского вторжения он пережил оккупацию и это тоже повлияло на психику, считает отец. Агрессию парень проявлял и раньше, в собственной семье — однажды ударил стеклянной бутылкой по голове собственную бабушку", — рассказал Сергей Болвинов.

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Задержанный подозреваемый. Фото: Сергей Болвинов

"Более десяти дней девочка боролась за жизнь в больнице, но спасти ее, к сожалению, не удалось. От страшных травм она скончалась сегодня ночью в реанимации", — написал Болвинов.

В настоящее время парень находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Из-за смерти девушки подозреваемому будет инкриминировано умышленное убийство, соединенное с изнасилованием", — добавил Болвинов.

Напомним, во Львовской области правоохранители проводят расследование по издевательству над детьми в реабилитационном центре.

А на Закарпатье над детьми издевались в реабилитационном центре — омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал.

подростки убийство домашнее насилие Харьковская область насилие

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