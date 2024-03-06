На Харківщині посадовець брав хабарі за надання в оренду гаражних боксів — подробиці

Затримання зловмисника. Фото: Харківська обласна прокуратура

Посадовця комунальної фірми міськради на Харківщині затримали за хабар у розмірі 45 тис. грн. Він уклав договір оренди гаражних боксів з підприємцем та вимагав від нього щомісячну плату 15 тис. грн за "послугу".

Про це повідомила Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова в середу, 6 березня.

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Підозрюваному інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою за дії в інтересах того, хто дав хабар, з використанням свого службового становища та вимаганням хабаря.

За фактами розслідування, керівник однієї з комунальних організацій Люботинської міської ради просив гроші від підприємця. "Питання" стосувалося оренди нежитлової будівлі, яка належить Люботинській територіальній громаді.

Посадовець на зустрічі з підприємцем у листопаді 2023 року сказав, що в місті є вільні гаражі, які можна отримати в користування за умови укладення договору про оренду.

Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот Telegram

Але це не були всі вимоги, які висунув фігурант: він ще й просив від підприємця платити йому кожен місяць 15 тис. грн за "послугу", інакше приміщення той не отримає. Чоловік погодився на такі "умови" і підписав договір оренди.

У лютому 2024 року бізнесмен дав чиновнику хабар у розмірі 30 тисяч гривень — за перший і останній місяці оренди.

5 березня під час одержання щомісячного "неофіційного" платежу у розмірі 15 тис. гривень правоохоронці затримали його за фактом хабарництва.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжної міри у вигляді арешту.

Попереднє розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативної підтримки працівників Управління СБУ в Харківській області.

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