В Харьковской области чиновник брал взятки за предоставление в аренду гаражных боксов — подробности

Задержание злоумышленника. Фото: Харьковская областная прокуратура

Чиновника коммунальной фирмы горсовета на Харьковщине задержали за взятку в размере 45 тыс. грн. Он заключил договор аренды гаражных боксов с предпринимателем и потребовал от него ежемесячную плату 15 тыс. грн. за "услугу".

Об этом сообщила Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова в среду, 6 января.

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Подозреваемому инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом за действия в интересах давшего взятку с использованием своего служебного положения и вымогательством взятки.

По фактам расследования руководитель одной из коммунальных организаций Люботинского городского совета просил деньги от предпринимателя. "Вопрос" касался аренды нежилого здания, принадлежащего Люботинской территориальной общине.

Чиновник на встрече с предпринимателем в ноябре 2023 сказал, что в городе есть свободные гаражи, которые можно получить в пользование при условии заключения договора об аренде.

Сообщения Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот Telegram

Но это не были все требования, выдвинутые фигурантом: он еще просил от предпринимателя платить ему каждый месяц 15 тыс. грн за "услугу", иначе помещение тот не получит. Мужчина согласился на такие "условия" и подписал договор аренды.

В феврале 2024 бизнесмен дал чиновнику взятку в размере 30 тысяч гривен — за первый и последний месяц аренды.

5 марта при получении ежемесячного "неофициального" платежа в размере 15 тыс. гривен правоохранители задержали его по факту взяточничества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Предварительное расследование проводит СО Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области при оперативной поддержке работников Управления СБУ в Харьковской области.

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