В Харьковской области чиновник брал взятки за предоставление в аренду гаражных боксов — подробности
Чиновника коммунальной фирмы горсовета на Харьковщине задержали за взятку в размере 45 тыс. грн. Он заключил договор аренды гаражных боксов с предпринимателем и потребовал от него ежемесячную плату 15 тыс. грн. за "услугу".
Об этом сообщила Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова в среду, 6 января.
Чиновнику сообщили о подозрении в вымогательстве взятки
Подозреваемому инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом за действия в интересах давшего взятку с использованием своего служебного положения и вымогательством взятки.
По фактам расследования руководитель одной из коммунальных организаций Люботинского городского совета просил деньги от предпринимателя. "Вопрос" касался аренды нежилого здания, принадлежащего Люботинской территориальной общине.
Чиновник на встрече с предпринимателем в ноябре 2023 сказал, что в городе есть свободные гаражи, которые можно получить в пользование при условии заключения договора об аренде.
Но это не были все требования, выдвинутые фигурантом: он еще просил от предпринимателя платить ему каждый месяц 15 тыс. грн за "услугу", иначе помещение тот не получит. Мужчина согласился на такие "условия" и подписал договор аренды.
В феврале 2024 бизнесмен дал чиновнику взятку в размере 30 тысяч гривен — за первый и последний месяц аренды.
5 марта при получении ежемесячного "неофициального" платежа в размере 15 тыс. гривен правоохранители задержали его по факту взяточничества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
Предварительное расследование проводит СО Харьковского районного управления полиции №3 ГУНП в Харьковской области при оперативной поддержке работников Управления СБУ в Харьковской области.
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