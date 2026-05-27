Експоліцейський на Харківщині продавав липові інвалідності

Затримання експоліцейського. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили колишнього поліцейського з Лозової. Він пропонував оформлення фіктивної інвалідності для відстрочки від мобілізації. "Послуга" коштувала 10 тисяч доларів. Чоловіка затримали та взяли під варту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Схема пропозиції

Слідство встановило, що наприкінці лютого 2026 року експравоохоронець запропонував військовозобов’язаному допомогу з відстрочкою. Він заявляв, що може впливати на лікарів, медзаклади та посадовців, які оформлюють інвалідність. Також обіцяв вирішення питань із ЕКОПФО та ТЦК.

Гроші та документи

За свої "послуги" він вимагав 10 тисяч доларів США. Отримував гроші частинами: 340 тисяч гривень і 64 тисячі гривень готівкою, а також 23 тисячі гривень переказом на картку. Після цього надіслав поштою медичний висновок про нібито встановлену ІІІ групу інвалідності.

Що загрожує

24 травня 2026 року експравоохоронця затримали в Харкові після отримання чергового траншу. Під час обшуку вилучили 6800 доларів і підроблене посвідчення співробітника СБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Ця стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Схожі справи

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, він разом зі спільником організував "трансфер" до Румунії вартістю 17 тисяч доларів США. Для конспірації вони обговорювали деталі через месенджер, планували маршрут через Київ та Одеську область, а оплату мали отримати через криптогаманець.

За версією слідства, схема передбачала не лише незаконний виїзд за кордон, а й додаткові "послуги" — оформлення фіктивних документів для уникнення мобілізації. Спільника затримали під час спроби отримати кошти, а згодом підозру отримав і депутат. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України як організацію незаконного переправлення осіб через кордон, вчинену з корисливих мотивів та за попередньою змовою групи осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові Новобарівський суд визнав винним керівника громадської організації "Волонтерський рух "Разом ми сила"" у сприянні незаконному перетину державного кордону України. За даними слідства, чоловік вносив дані військовозобов’язаних осіб до електронної системи "Шлях", оформлюючи їх як водіїв-волонтерів, що давало їм змогу виїхати з України під час воєнного стану.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України. За даними слідства, він разом зі спільником вивіз прикордонника із району бойових дій на Куп’янському напрямку та отримав за це гроші.