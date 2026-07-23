На Харківщині посилять захист АЗС та поштових відділень

Термінал Новой пошти після атаки. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Після чергових російських ударів на Харківщині планують посилити заходи безпеки на підприємствах та об'єктах, де постійно перебувають люди. Влада окремо працюватиме над захистом терміналу Нової пошти, який уже неодноразово атакували, та автозаправних станцій. Серед можливих рішень — додаткові укриття, антидронові сітки та покращення системи оповіщення. Водночас про перенесення терміналу Нової пошти наразі не йдеться.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає журналістка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Захист терміналу

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російські війська вже вп'яте завдали удару по логістичному центру Нової пошти. Попри це, питання релокації підприємства наразі не розглядають.

"Адміністрація, підприємство зробило все можливе для того, щоб забезпечити безпеку. Там є укриття, є модульні, мобільні укриття, які розташовані по всій абсолютно території, по всіх місцях роботи", — сказав Синєгубов.

За його словами, працівники реагують на сигнали повітряної тривоги, що вже не раз допомагало рятувати життя. Однак під час останньої атаки ударні безпілотники летіли на низькій висоті, через що їх було складніше виявити.

Зараз адміністрація разом із військовими аналізує ситуацію. Одним із завдань є покращення системи оповіщення, щоб люди мали більше часу для реагування на загрозу.

Стан постраждалих

Унаслідок атаки на термінал загинули п'ятеро людей. Ще один чоловік помер у лікарні від отриманих травм. Медики до останнього намагалися врятувати його життя.

"Наші лікарні, лікарі мають бути оснащені по максимуму для того, щоб рятувати людей", — наголосив очільник ОВА.

Більшість постраждалих після атаки доставили до обласної клінічної лікарні. Там є необхідне діагностичне обладнання та фахівці для надання допомоги. Наразі троє поранених залишаються в реанімації у вкрай тяжкому стані.

Безпека АЗС

Ще одним напрямком стане захист автозаправних станцій. Влада планує обговорити з представниками приватного бізнесу конкретні заходи, які допоможуть убезпечити працівників та клієнтів АЗС під час російських атак. Серед можливих рішень — встановлення модульних укриттів на території заправок, використання антидронових сіток та інші заходи пасивного захисту.

"Маємо віднайти той алгоритм роботи, який дозволить більше захистити і тих людей, які працюють на АЗС, і, звичайно, тих людей, які обслуговуються на автозаправних станціях", — зазначив Синєгубов.

Після наради напрацювання щодо захисту АЗС планують винести на Раду оборони. Водночас бюджетні кошти на ці заходи наразі не передбачають, оскільки йдеться про приватний бізнес.

Як повідомляли Новини.LIVE, армія Росії встановила дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху між Золочевом і Максимівкою на Харківщині. Через постійні атаки FPV-дронів та безпілотників типу "Молнія" цивільні майже перестали користуватися цією дорогою, а для її захисту вже почали створювати антидроновий коридор.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що замість того, щоб завозити в країну дешеву іноземну робочу силу, держава має інвестувати у власних громадян і створювати умови для їхнього повернення з-за кордону. Спроба закрити брак кадрів мігрантами — це небезпечний і хибний шлях.