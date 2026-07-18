РФ взяла під дроновий контроль Муравський шлях на Харківщині

Військовий збиває дрон над трасою. Фото: кадр з відео

Армія Росії встановила дроновий контроль над ділянкою Муравського шляху між Золочевом і Максимівкою на Харківщині. Через постійні атаки FPV-дронів та безпілотників типу "Молнія" цивільні майже перестали користуватися цією дорогою, а для її захисту вже почали створювати антидроновий коридор.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

Муравський шлях під контролем дронів РФ

За інформацією Віктора Коваленка, зараз найнебезпечнішою залишається ділянка дороги від Золочева до Максимівки. Саме її російські військові фактично взяли під постійний контроль за допомогою FPV-дронів і безпілотників типу "Молнія".

Ділянка дороги від Золочева до Максимівки. Фото: скриншот

Через регулярні атаки цивільний транспорт цією дорогою майже не пересувається. Додаткову небезпеку становлять вибухонебезпечні предмети, які залишаються вздовж маршруту. Йдеться про так звані "дрони-ждуни", протипіхотні міни та вибухові пристрої, замасковані у пакетах.

Щоб убезпечити рух транспорту, на дорозі вже розпочали облаштовувати антидроновий коридор. Водночас у громаді зазначають, що роботи потребують часу через значну протяжність маршруту.

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Дороги Харківщини під контролем FPV-дронів

Раніше Новини.LIVE писали, що ситуація з безпекою на дорогах Харківщини почала різко погіршуватися ще навесні. Уже з травня російські FPV-дрони почали системно полювати на цивільний транспорт у прикордонних громадах.

Однією з перших небезпечних стала дорога Золочів — Одноробівка. Згодом під постійний вогневий контроль потрапили маршрути до Писарівки, Івашок, Цапівки та інших прикордонних населених пунктів Золочівської громади.

У червні та липні російські дрони дедалі частіше атакували автомобілі на Харківській кільцевій дорозі, а також на під'їздах до Дергачів, Козачої Лопані, Вовчанська та Куп'янська. Під ударами цивільні автомобілі, карети екстреної медичної допомоги, комунальна техніка та спецтранспорт. Тепер до цього переліку додався і Муравський шлях між Золочевом та Максимівкою.

Також Новини.LIVE писали, що через активне використання FPV-дронів українські військові дедалі частіше облаштовують на Харківщині антидронові коридори. Вони мають захистити цивільний транспорт і логістичні маршрути від ударів російських безпілотників.