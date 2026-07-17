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Головна Харків Росіяни атакували центр Харкова: загинула людина, є поранені

Росіяни атакували центр Харкова: загинула людина, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 20:24
Російський обстріл Харкова 17 липня: є загиблий і поранені, серед них діти
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, атакували Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу є загибла людина та поранені. Наразі наслідки уточнюються.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Харкова 17 липня

Терехов повідомив про влучання у центрі Харкова в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, девʼятеро людей отримали поранення, серед яких двоє дітей. Крім того, загинув чоловік.

"Внаслідок ворожого обстрілу спалахнув цивільний автомобіль", — зазначив Синєгубов.

Водночас загроза з повітря зберігається.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олега Синєгубова, 17 липня російські окупанти атакували Ізюм на Харківщині керованою авіаційною бомбою, внаслідок чого поранення отримали троє дітей і чоловік.

А минулої доби Росія атакувала Харків та ще 23 населені пункти області. Відомо про загиблу людину та 14 поранених. Зокрема, противник бив по житлових будинках, магазинах, АЗС, навчальному закладу.

війна Харків обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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