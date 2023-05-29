Енергетики на Харківщині повернули світло у село, де окупанти знищили майже усі мережі

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" продовжують відновлювальні роботи у селі Черкаські Тишки Харківського району. В цьому населеному пункті ворог зруйнував майже 90% електромереж.

Про це повідомили у АТ "Харківобленерго".

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Попри усі труднощі та завдяки професійним діям піротехніків ДСНС та фахівців Харківобленерго мешканці Черкаських Тишок уже отримали світло в оселях. Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, працювати дуже складно, адже пошкодження електромережі внаслідок бойових дій тут - одні з найсерйозніших в області.

"У цьому населеному пункті зруйновано близько 90% мереж. Майже повністю знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, пошкоджено практично всі прольоти ліній електропередачі. Не просто ремонту, а повної заміни потребують і опори, і дроти, і електричне обладнання", — зазначив Віктор Рубцов.

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Великий обсяг робіт та щільна замінованість території змушують енергетиків обережно говорити про строки повного відновлення електропостачання в Черкаських Тишках, але перші 40 споживачів села - вже зі світлом.

Нагадаємо, що до цього світло повернули жителям села Мосьпанове на Харківщині. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.

Загалом у травні енергетики Харківщини планують заживити 23 населені пункти. Серед них Велика Комишуваха та Студенок в Ізюмському районі, а також деякі населені пункти в Золочівській громаді.