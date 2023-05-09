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На Харківщині енергетики планують заживити у травні 23 населені пункти

9 травня 2023 17:42
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині енергетики планують заживити у травні 23 населені пункти
Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківобленерго
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Енергетики працюють над відновленням електропостачання у 23 населених пунктах, які планується заживити у травні. Серед них Велика Комишуваха та Студенок в Ізюмському районі, село Мосьпанове Чугуївського району, а також деякі населені пункти в Золочівській громаді.

Про це під час прес-конференції повідомив заступник технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександр Кишинський.

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Відновлювальні роботи 

За словами Олександра Кишинського, всього з початку бойових дій було знеструмлено 450 міст, селищ та сіл Харківської області.

"Це Куп'янський та Ізюмський райони, Балаклійська та Барвінківська громади, Дергачівський та Золочівський напрямки. Таким чином одразу 30% області потрапили під обстріли та знеструмлення", — зазначив Кишинський.

Він розповів, що у перші ж години війни працівники обленерго одразу взялися за відновлення електропостачання.

"Було важко. Ми не встигали ремонтувати всі відключення, але ми намагалися. Хлопці ризикували, працюючи під обстрілами. Але в деяких випадках ми навіть не могли дістатися місця, адже російські війська підійшли впритул до Харкова. Далі за Кільцеву дорогу ми просто не могли поїхати", — згадав початок війни Олександр Кишинський.

За його словами, наразі залишаються знеструмленими 99 населених пунктів Харківської області, в яких проживають близько 26 тисяч споживачів. Окрім величезних масштабів пошкоджень більш швидкому відновленню заважає мінна небезпека: сапери ще мають обстежити 7000 км ліній електропередачі.

Нагадаємо, що фахівці Харківобленерго завершили роботи з відновлення електропостачання у селі Слатине Харківського району. Воно було знеструмлено через бойові дії ще на початку березня 2022 року.

Також ми розповідали, що газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах на Харківщині. Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення РФ та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

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