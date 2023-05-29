Энергетики на Харьковщине вернули свет в село, где оккупанты уничтожили почти все сети

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Специалисты Липецкого района электрических сетей (РЭМ) АО "Харьковоблэнерго" продолжают восстановительные работы в селе Черкасские Тишки Харьковского района. В этом населенном пункте враг разрушил почти 90% электросетей .

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго" .

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Несмотря на все трудности и благодаря профессиональным действиям пиротехников ГСЧС и специалистов Харьковоблэнерго, жители Черкасских Тишек уже получили свет в домах. Как рассказал начальник Липецкого РЭС Виктор Рубцов, работать очень сложно, ведь повреждение электросети в результате боевых действий здесь – одни из самых серьезных в области.

"В этом населенном пункте разрушены около 90% сетей. Почти полностью уничтожены 14 трансформаторных подстанций из 17-ти, повреждены практически все пролеты линий электропередачи. Не просто в ремонте, а в полной замене нуждаются и опоры, и провода, и электрическое оборудование", — отметил Виктор Рубцов.

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Большой объем работ и плотная замена территории заставляют энергетиков осторожно говорить о сроках полного восстановления электроснабжения в Черкасских Тишках, но первые 40 потребителей села - уже со светом.

Напомним, что до этого свет вернули жителям села Мосьпаново Харьковской области. Из-за уничтожения врагом почти 80% электросетей у жителей этого села не было электричества больше года.

Всего в мае энергетики Харьковщины планируют заживить 23 населенных пункта . Среди них Большая Камышеваха и Студенок в Изюмском районе, а также некоторые населенные пункты в Золочевской общине.