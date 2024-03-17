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На Харківщині працівник ДСНС у вільний від служби час врятував потопаючого

17 березня 2024 00:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині працівник ДСНС у вільний від служби час врятував потопаючого
Тренування працівників ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій врятував людину на водоймі. У момент здійснення цього подивигу рятувальник був поза службою.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у суботу, 16 березня.

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Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Працівник ДСНС врятував чоловіка

16 березня командир відділення-водій 18 Державної пожежно-рятувальної частини Харкова Віталій Сахарєв, у вільний від несення служби час врятував свого 73-річного сусіда.

Подія сталася на місцевому ставку у селі Сковородинівка Богодухівського району Харківської області. Пенсіонер провалився під кригу, коли рибалив.

Рятувальник зміг дістатися до потопаючого і витяг його на берег з крижаної води.

В Головному управлінні ДСНС України у Харківській області нагадують: щоб уникнути трагедій, варто утриматися від виходу на крихкий лід.

Нагадаємо, у Харкові співробітники ДСНС врятували жінку, яка опинилася в річці Лопань і не могла звідти вибратися.

Також ми писали, що у Львові на дорозі знайшли тіло жінки. Загиблу виявили на розі вулиці Мучної та Круп'ярської.

ДСНС
Україна
Харківська область
весна
рятувальники

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