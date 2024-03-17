Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине работник ГСЧС в свободное от службы время спас утопающего arrow

На Харьковщине работник ГСЧС в свободное от службы время спас утопающего

17 марта 2024 00:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Харьковщине работник ГСЧС в свободное от службы время спас утопающего
Тренировка работников ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спас человека на водоеме. В момент совершения этого удивления спасатель был вне службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу, 16 марта.

Читайте также:
ГСЧС
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Работник ГСЧС спас мужчину

16 марта командир отделения-водитель 18 Государственной пожарно-спасательной части Харькова Виталий Сахарев, в свободное от несения службы время спас своего 73-летнего соседа.

Событие произошло на местном пруду в селе Сковородиновка Богодуховского района Харьковской области. Пенсионер провалился под лед, когда рыбачил.

Спасатель смог добраться до тонущего и вытащил его на берег из ледяной воды.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области напоминают: во избежание трагедий стоит удержаться от выхода на хрупкий лед.

Напомним, в Харькове сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась в реке Лопань и не могла оттуда выбраться.

Также мы писали, что во Львове на дороге нашли тело женщины. Погибшую обнаружили на углу улицы Мучной и Крупьярской.

ГСЧС
Украина
Харьковская область
весна
спасатели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство