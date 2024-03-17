На Харьковщине работник ГСЧС в свободное от службы время спас утопающего

Тренировка работников ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Харьковской области сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спас человека на водоеме. В момент совершения этого удивления спасатель был вне службы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в субботу, 16 марта.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Работник ГСЧС спас мужчину

16 марта командир отделения-водитель 18 Государственной пожарно-спасательной части Харькова Виталий Сахарев, в свободное от несения службы время спас своего 73-летнего соседа.

Событие произошло на местном пруду в селе Сковородиновка Богодуховского района Харьковской области. Пенсионер провалился под лед, когда рыбачил.

Спасатель смог добраться до тонущего и вытащил его на берег из ледяной воды.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области напоминают: во избежание трагедий стоит удержаться от выхода на хрупкий лед.

Напомним, в Харькове сотрудники ГСЧС спасли женщину, которая оказалась в реке Лопань и не могла оттуда выбраться.

Также мы писали, что во Львове на дороге нашли тело женщины. Погибшую обнаружили на углу улицы Мучной и Крупьярской.