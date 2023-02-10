Прикордонники у Харківській області помітили два російські безпілотники

Російські безпілотники, які виявили українські прикордонники, були збиті

У Харківській області співробітники Державної прикордонної служби України помітили два безпілотники російської федерацїі. Після передачі інформації до ЗСУ ворожі дрони були збиті.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі пресслужба Державної прикордонної служби України.

Пильні прикордонники

У Харківській області співробітники одного з прикордонних загонів помітили перетин кордону російськими безпілотниками.

Дрони-камікадзе, зайшовши у повітряний простір нашої держави, полетіли вглиб української території.

Успішна робота ЗСУ

Прикордонники передали інформацію про ворожі літальні апарати колегами зі Збройних сил України.

Ті успішно відпрацювали по ворожій техніці, знищивши обидва дрони-камікадзе.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вдень була оголошена масова повітряна тривога на усій території України. Сирени увімкнулися через небезпеку ракетного удару з боку російських окупаційних військ.

Згодом очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові.

Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в місті можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.

Фото: пресслужба Державної прикордонної служби України