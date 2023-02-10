Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

Окупанти завдали удару по Харкову: постраждала критична інфраструктура
Під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Через це у місті можливі проблеми із електроенергією.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Удар по Харкову
За словами очільника Харківської міськради, близько 10-ї ранку на території міста було зафіксоване влучання російської ракети.
Попередньо відомо, що удар був завданий по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.
Наслідки "прильоту"
Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.
Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в Харкові можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.
Попередні обстріли Харкова
У ніч з 6 на 7 лютого російські окупаційні війська завдали удару по центральній частині Харкова.
У місті було зафіксовано шість "прильотів". Був уражений промисловий об’єкт у Київському районі Харкова. На місці одного з "прильотів" зайнялася пожежа, яку погасили підрозділи рятувальної служби.
5 лютого російські війська також обстріляли Харків. Тоді теж постраждали об’єкти у Київському районі міста.
Окупанти використали для удару зенітні ракети С-300.
Нагадаємо, що 8 лютого російські загарбники обстріляли з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади, що на Харківщині. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря.
Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення не виявлено.
Додамо, що 7 лютого росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.
Фото: Telegram Терехова