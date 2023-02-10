Росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Харкові

Російські ракети пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Харкові

Під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Через це у місті можливі проблеми із електроенергією.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Харкова Ігор Терехов.

Удар по Харкову

За словами очільника Харківської міськради, близько 10-ї ранку на території міста було зафіксоване влучання російської ракети.

Попередньо відомо, що удар був завданий по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова.

Наслідки "прильоту"

Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.

Ігор Терехов зазначив, що сьогодні в Харкові можуть бути перебої з електропостачанням, а також з іншими комунальними послугами.

Попередні обстріли Харкова

У ніч з 6 на 7 лютого російські окупаційні війська завдали удару по центральній частині Харкова.

У місті було зафіксовано шість "прильотів". Був уражений промисловий об’єкт у Київському районі Харкова. На місці одного з "прильотів" зайнялася пожежа, яку погасили підрозділи рятувальної служби.

5 лютого російські війська також обстріляли Харків. Тоді теж постраждали об’єкти у Київському районі міста.

Окупанти використали для удару зенітні ракети С-300.

Нагадаємо, що 8 лютого російські загарбники обстріляли з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади, що на Харківщині. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря.

Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення не виявлено.

Додамо, що 7 лютого росіяни обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області. Однією із постраждалих стала 16-річна мешканка цього населеного пункту.

Фото: Telegram Терехова