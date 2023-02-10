Пограничники в Харьковской области заметили два российских беспилотника

В Харьковской области пограничники помогли сбить два беспилотника рф
В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины заметили два беспилотника российской федерации. После передачи информации в ВСУ вражеские дроны были сбиты.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Бдительные пограничники
В Харьковской области сотрудники одного из пограничных отрядов заметили пересечение границы российскими беспилотниками.
Дроны-камикадзе, зайдя в воздушное пространство нашего государства, полетели в глубь украинской территории.
Успешная работа ВСУ
Пограничники передали информацию о вражеских летательных аппаратах коллегами из Вооруженных сил Украины.
Те успешно отработали по вражеской технике, уничтожив оба дрона-камикадзе.
Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.
Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.
Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.
О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.
Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины