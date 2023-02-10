Пограничники в Харьковской области заметили два российских беспилотника

Российские беспилотники, обнаруженные украинскими пограничниками, были сбиты

В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины заметили два беспилотника российской федерации. После передачи информации в ВСУ вражеские дроны были сбиты.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Бдительные пограничники

В Харьковской области сотрудники одного из пограничных отрядов заметили пересечение границы российскими беспилотниками.

Дроны-камикадзе, зайдя в воздушное пространство нашего государства, полетели в глубь украинской территории.

Успешная работа ВСУ

Пограничники передали информацию о вражеских летательных аппаратах коллегами из Вооруженных сил Украины.

Те успешно отработали по вражеской технике, уничтожив оба дрона-камикадзе.

Напомним, сегодня, 10 февраля, днем была объявлена массовая воздушная тревога по всей территории Украины. Сирены включились из-за опасности ракетного удара со стороны российских оккупационных войск.

Впоследствии руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях.

Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове.

О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что сегодня в городе могут быть перебои с электроснабжением, а также с другими коммунальными услугами.

Фото: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины