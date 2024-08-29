На Харківщині прикордонник Помсти показали кадри знищень російських військ

На Харківщині прикордонники ефектно знищили склад боєкомплекту — відео
29 серпня 2024 10:27
Момент влучання у склад. Фото: скриншот
На Куп'янському напрямку прикордонники "Помсти" знищили кілька укриттів російських військ. Також їм вдалося знайти та знищити склад з боєкомплектами.
Відео результатів роботи військових показала пресслужба ДПСУ.
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Знищення окупантів на Куп'янському напрямку
На відео показали укриття росіян. Вони переховуються в окопах та закинутих будинках. Прикордонники "Помсти" оперативно атакували місця скупчення російських військ.
Під прицілом дрона опинився й склад окупантів зі зброєю, а також інші місця перебування російських військових.
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