На Харьковщине пограничники Помсты показали кадры уничтожений российских войск

В Харьковской области пограничники эффектно уничтожили склад боекомплектов — видео
29 августа 2024 10:27
Момент попадания в склад. Фото: скриншот
На Купянском направлении пограничники "Помсты" уничтожили несколько укрытий российских войск. Также им удалось найти и уничтожить склад с боекомплектами.
Видео результатов работы военных показала пресс-служба ГНСУ.
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На видео показали укрытие россиян. Они скрываются в окопах и заброшенных домах. Пограничники "Мести" оперативно атаковали места скопления российских войск.
Под прицелом дрона оказался и состав оккупантов с оружием, а также другие места нахождения российских военных.
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