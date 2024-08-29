На Харьковщине пограничники Помсты показали кадры уничтожений российских войск

Момент попадания в склад. Фото: скриншот

На Купянском направлении пограничники "Помсты" уничтожили несколько укрытий российских войск. Также им удалось найти и уничтожить склад с боекомплектами.

Видео результатов работы военных показала пресс-служба ГНСУ.

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Уничтожение оккупантов на Купянском направлении

На видео показали укрытие россиян. Они скрываются в окопах и заброшенных домах. Пограничники "Мести" оперативно атаковали места скопления российских войск.

Момент попадания в укрытие российских войск на Купянщине. Фото: скриншот

Под прицелом дрона оказался и состав оккупантов с оружием, а также другие места нахождения российских военных.

Горящее здание, которое использовали оккупанты. Фото: скриншот