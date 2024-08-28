Наслідки авіаудару по Куп'янську 28 серпня — відомо про 14 постраждалих

Наслідки удару по Куп'янську 28 серпня. Фото: ГУНП Харківської обл.

Кількість жертв удару по Харківщині зросла — відомо про 14 постраждалих, зокрема трьох поліцейських. Окупанти завдали удару по Куп'янську авіабомбою ФАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 28 серпня.

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Пошкоджений будинок у куп'янську, 28 серпня. Фото: прокуратура Харківської обл.

Обстріл Куп'янська 28 серпня — що відомо

У середу, 28 серпня, близько 16:00 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Купʼянську. Постраждали 14 людей, серед них троє працівників поліції.

Пошкоджено готель, житлові будинки, господарчі споруди, авто, магазини, адміністративні будівлі та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по місту ФАБ-500 з УМПК.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл Куп'янська. Фото: ГУНП Харківської обл.

Руйнування в Куп'янську, 28 серпня. Фото: ГУНП Харківської обл.

Вибиті після обстрілу вікна. Фото: прокуратура Харківської обл.

Пошкоджене авто поліції. Фото: ГУНП Харківської обл.