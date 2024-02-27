На Харьковщине пограничники уничтожили машину и два блиндажа с оккупантами
В Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" сбросили взрывчатку на позиции российских солдат. В результате успешного попадания воинам удалось уничтожить два вражеских блиндажа, автомобиль и личный состав противника.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 27 февраля.
Попадание пограничников в авто и блиндажи с солдатами РФ
Бойцы аэроразведки Гвардии наступления с помощью дронов совершили несколько точных сбросов по местам расположения оккупантов. Успешная ликвидация авто противника и блиндажей с вражескими военными произошла во временно окупированной Харьковской области.
"В прицел аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Стальной границы" на временно оккупированной территории Харьковщины попали: 2 вражеских блиндажа, автомобиль и личный состав врага", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники бригады Гвардии наступления бригады "Помста" атаковали вражеский дрон и оккупанта. Военные нанесли точный удар с помощью беспилотника и сброса гранат.
Кроме того, Гвардия наступления "Сталевий кордон" с помощью FPV-дронов нанесли сокрушительный удар по российским комплексам наблюдения. Речь идет о новейших системах "Муром-П" и "Ирония-М", которые были ликвидированы в Харьковской области.
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