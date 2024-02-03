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На Харківщині українські бійці знищили новітні комплекси спостереження РФ — відео

3 лютого 2024 08:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині українські бійці знищили новітні комплекси спостереження РФ — відео
Український військовий керує FPV-дроном. Ілюстративне фото: vctr.media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження у п'ятницю, 2 лютого. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зазначається, що на Харківському напрямку бійці Гвардії наступу провели успішну операцію з ліквідації озброєння РФ. Прикордонники бригади "Сталевий кордон" атакували новітній ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Українські воїни завдали удар, використовуючи FPV-дрони. 

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" б’ють по "очам мордора", за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку", — вказали в ДПСУ.

Нагадаємо, бійці одного з бойових підрозділів бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" відзняли свою успішну роботу в Харківській області. Військові "відпрацювали" по ворожих позиціях з міномета 120 калібру.

Додамо, на Харківщині тривають важкі бої за Табаївку. Воїни ЗСУ намагаються втримати населений пункт, який наразі перебуває під контролем нашої держави.

війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
Гвардія наступу
дрони
Росія

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