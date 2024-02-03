На Харківщині українські бійці знищили новітні комплекси спостереження РФ — відео
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження у п'ятницю, 2 лютого. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Знищення новітніх комплексів РФ на Харківщині
Зазначається, що на Харківському напрямку бійці Гвардії наступу провели успішну операцію з ліквідації озброєння РФ. Прикордонники бригади "Сталевий кордон" атакували новітній ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Українські воїни завдали удар, використовуючи FPV-дрони.
"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" б’ють по "очам мордора", за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку", — вказали в ДПСУ.
Нагадаємо, бійці одного з бойових підрозділів бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" відзняли свою успішну роботу в Харківській області. Військові "відпрацювали" по ворожих позиціях з міномета 120 калібру.
Додамо, на Харківщині тривають важкі бої за Табаївку. Воїни ЗСУ намагаються втримати населений пункт, який наразі перебуває під контролем нашої держави.
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