На Харківщині українські бійці знищили новітні комплекси спостереження РФ — відео

Український військовий керує FPV-дроном. Ілюстративне фото: vctr.media

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" за допомогою FPV-дронів завдали нищівного удару по російських комплексах спостереження у п'ятницю, 2 лютого. Йдеться про новітні системи "Муром-П" та "Іронія-М", які ліквідували у Харківській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Зазначається, що на Харківському напрямку бійці Гвардії наступу провели успішну операцію з ліквідації озброєння РФ. Прикордонники бригади "Сталевий кордон" атакували новітній ворожий оптико-електронний комплекс "Іронія-М" та комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-П". Українські воїни завдали удар, використовуючи FPV-дрони.

"Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" б’ють по "очам мордора", за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку", — вказали в ДПСУ.

Нагадаємо, бійці одного з бойових підрозділів бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" відзняли свою успішну роботу в Харківській області. Військові "відпрацювали" по ворожих позиціях з міномета 120 калібру.

Додамо, на Харківщині тривають важкі бої за Табаївку. Воїни ЗСУ намагаються втримати населений пункт, який наразі перебуває під контролем нашої держави.