Прикордонники на Харківщині витягли людей з палаючого будинку — в якому вони стані

Пожежа на місці влучання. Фото: скриншот

У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" врятували цивільних, в чий будинок влучила російська міна. Один з врятованих літних чоловіків отримав важкі поранення.

Про це йдеться в сюжеті Держприкордонслужби України у четвер, 6 червня.

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Після надходження інформації про випадок бійці бригади "Гарт" кинулися на допомогу. Загасити будівлю змоги вже не було. На місці прикордонники виявили трьох поранених літніх чоловіків, один з яких був "важким". Усім надали домедичну допомогу, стабілізували та евакуювали до медзакладу.

"Було три влучання від мінометів. Один був важкопоранений, постійно кричав. Прийняли рішення евакуювати їх до тилового шпиталю, двох було відправлено на лікування, ще один від шпиталізації відмовився", — сказав прикордонник на псевдо "Джиммі".

Ситуація на Харківщині — останні новини

Нагадаємо, раніше прикордонники у Вовчанську взяли в полон пораненого російського солдата, якого кинули свої ж побратими під час відступу, і той три тижні чекав евакуації.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів.

Також українські прикордонники показали кадри майстерної роботи дронів-камікадзе, які зупинили ворожу колону неподалік від майже зруйнованого міста.