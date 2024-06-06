Пограничники в Харьковской области вытащили людей из горящего дома — в каком они состоянии

Пожар на месте попадания. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" спасли гражданских, в чей дом попала российская мина. Один из спасенных пожилых мужчин получил тяжелые ранения.

Об этом говорится в сюжете Госпогранслужбы Украины в четверг, 6 июня.

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После поступления информации о случае бойцы бригады "Гарт" бросились на помощь. Потушить здание уже не было возможности. На месте пограничники обнаружили троих раненых пожилых мужчин, один из которых был "тяжелым". Всем оказали медицинскую помощь, стабилизировали и эвакуировали в медучреждение.

"Было три попадания от минометов. Один был тяжело ранен, постоянно кричал. Приняли решение эвакуировать их в тыловой госпиталь, двое были отправлены на лечение, еще один от госпитализации отказался", — сказал пограничник с позывным "Джимми".

Ситуация в Харьковской области — последние новости

Напомним, ранее пограничники в Волчанске взяли в плен раненого российского солдата, которого бросили свои же собратья во время отступления и тот три недели ждал эвакуации.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявлял, что близ Волчанска ВСУ взяли в плен 60 оккупантов.

Также украинские пограничники показали кадры мастерской работы дронов-камикадз , которые остановили вражескую колонну неподалеку от почти разрушенного города.