Прикордонники залишили росіян без розвідувальних дронів — фото

Збитий безпілотник. Фото: ДПСУ

У Харківській області бійці прикордонного підрозділу "Гарт" продемонстрували високий рівень професіоналізму, знищивши кілька російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Йдеться про розвідувальні дрони.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 30 серпня.

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У ДПСУ зазначають, що було знищено російський розвідувальний дрон "Zala" та безпілотний авіаційний комплекс "Орлан".

За інформацією прикордонників, ці БпЛА використовувалися для збору розвідувальних даних на передовій та коригування вогню.

Однак завдяки ефективним діям українських військових, ці спроби ворога були зірвані.

Крім того, було збито ще два безпілотника, однак їх тип встановити не вдалося.