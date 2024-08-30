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На Харківщині прикордонники збили російські дрони "Zala" та "Орлан" — фото

30 серпня 2024 12:56
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Прикордонники залишили росіян без розвідувальних дронів — фото
Збитий безпілотник. Фото: ДПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Харківській області бійці прикордонного підрозділу "Гарт" продемонстрували високий рівень професіоналізму, знищивши кілька російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Йдеться про розвідувальні дрони.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 30 серпня.

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У ДПСУ зазначають, що було знищено російський розвідувальний дрон "Zala" та безпілотний авіаційний комплекс "Орлан".

За інформацією прикордонників, ці БпЛА використовувалися для збору розвідувальних даних на передовій та коригування вогню.

Однак завдяки ефективним діям українських військових, ці спроби ворога були зірвані.

Крім того, було збито ще два безпілотника, однак їх тип встановити не вдалося. 

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Уламки збитого безпілотника. Фото: ДПСУ

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