Пограничники оставили россиян без разведывательных дронов — фото

В Харьковской области пограничники сбили российские дроны "Zala" и "Орлан" — фото
В Харьковской области бойцы пограничного подразделения "Гарт" продемонстрировали высокий уровень профессионализма, уничтожив несколько российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Речь идет о разведывательных дронах.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 30 августа.
Пограничники сбили разведывательные дроны
В ГПСУ отмечают, что были уничтожены российский разведывательный дрон "Zala" и беспилотный авиационный комплекс "Орлан".
По информации пограничников, эти БпЛА использовались для сбора разведывательных данных на передовой и корректировки огня.
Однако благодаря эффективным действиям украинских военных эти попытки врага были сорваны.
Кроме того, были сбиты еще два беспилотника, однако их тип установить не удалось.
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