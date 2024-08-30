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В Харьковской области пограничники сбили российские дроны "Zala" и "Орлан" — фото

30 августа 2024 12:56
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Пограничники оставили россиян без разведывательных дронов — фото
Сбитый беспилотник. Фото: ГПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Харьковской области бойцы пограничного подразделения "Гарт" продемонстрировали высокий уровень профессионализма, уничтожив несколько российских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Речь идет о разведывательных дронах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 30 августа.

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В ГПСУ отмечают, что были уничтожены российский разведывательный дрон "Zala" и беспилотный авиационный комплекс "Орлан".

По информации пограничников, эти БпЛА использовались для сбора разведывательных данных на передовой и корректировки огня.

Однако благодаря эффективным действиям украинских военных эти попытки врага были сорваны.

Кроме того, были сбиты еще два беспилотника, однако их тип установить не удалось.

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Обломки сбитого беспилотника. Фото: ГПСУ

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