Прикордонники завдають втрат окупантам на Харківщині

На Харківщині прикордонники знищили боєприпаси та мінометну позицію окупантів
У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів. Також було знищено військовий транспорт із боєприпасами.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у Facebook у четвер, 19 вересня.
Удари по окупантах на Харківщині
Військовослужбовці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" ДПСУ завдали ударів по районах зосередження противника на Харківщині в районі Вовчанська.
За допомогою FPV-дронів прикордонники знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами, а також мінометну позицію разом з окупантами.
"Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу нападників", — йдеться в повідомленні.
Втрати російських військових уточнюються.
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