Прикордонники завдають втрат окупантам на Харківщині

Удар по позиціях окупантів біля Вовчанська. Фото: скриншот

У Харківській області прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по мінометній позиції та укриттях окупантів. Також було знищено військовий транспорт із боєприпасами.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України у Facebook у четвер, 19 вересня.

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Військовослужбовці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" ДПСУ завдали ударів по районах зосередження противника на Харківщині в районі Вовчанська.

За допомогою FPV-дронів прикордонники знищили замасковану автівку росіян, навантажену боєприпасами, а також мінометну позицію разом з окупантами.

"Окрім цього, були обстріляні місця укриття особового складу нападників", — йдеться в повідомленні.

Втрати російських військових уточнюються.