У Харкові ув'язнили чоловіка, який збирав інформацію про ЗСУ для окупантів

Затримання чоловіка. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові затримали російського агента, який передавав інформацію про місця розташування Сил оборони. Ворог вийшов на чоловіка через його антиукраїнські дописи у соцмережах.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Мешканець Харкова був завербований представником головного управління генштабу Росії не пізніше серпня цього року. Росіянин помітив чоловіка через його антиукраїнські дописи у Telegram-чатах та запропонував співпрацю.

Підозрюваний погодився збирати інформацію про місця розташування та переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова й області. У повідомленнях він відправляв мапи із позначками та зазначенням координат.

"Зібрані підозрюваним відомості ворог використовував для планування прицільних атак по території Харківського регіону", — уточнили в прокуратурі.

Після викриття у чоловіка провели обшуки за місцем проживання: виявлено та вилучено телефон з доказами діяльності на користь ворога. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот допису прокуратури