Пограничники наносят потери оккупантам на Харьковщине

Удар по позициям оккупантов возле Волчанска. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов. Также был уничтожен военный транспорт с боеприпасами.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Facebook в четверг, 19 сентября.

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Военнослужащие подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ГПСУ нанесли удары по районам сосредоточения противника на Харьковщине в районе Волчанска.

С помощью FPV-дронов пограничники уничтожили замаскированный автомобиль россиян, груженый боеприпасами, а также минометную позицию вместе с оккупантами.

"Кроме этого были обстреляны места укрытия личного состава нападающих", — говорится в сообщении.

Потери российских военных уточняются.