Пограничники наносят потери оккупантам на Харьковщине

В Харьковской области пограничники уничтожили боеприпасы и минометную позицию оккупантов
В Харьковской области пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по минометной позиции и укрытиям оккупантов. Также был уничтожен военный транспорт с боеприпасами.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в Facebook в четверг, 19 сентября.
Удары по оккупантам в Харьковской области
Военнослужащие подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" ГПСУ нанесли удары по районам сосредоточения противника на Харьковщине в районе Волчанска.
С помощью FPV-дронов пограничники уничтожили замаскированный автомобиль россиян, груженый боеприпасами, а также минометную позицию вместе с оккупантами.
"Кроме этого были обстреляны места укрытия личного состава нападающих", — говорится в сообщении.
Потери российских военных уточняются.
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