Призначели нового начальника Харківського ОТЦК та СП

Працівники ОТЦК. Фото: РБК-Україна (facebook com ТCK)

На Харківщині призначили нового начальника ОТЦК та СП. Відтак, полковник Олександр Конєв став новим керівником Харківського ОТЦК та СП.

Про це інформують джерела Новини.LIVE.

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Стало відомо, що полковник Олександр Конєв призначений новим начальником Харківського ОТЦК та СП.

Раніше цю посаду обіймав полковник Артем Требесов. Відповідний наказ підписав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. До нового призначення Конєв керував Красноградським районним ТЦК.

Також змінився керівник Салтівського районного ТЦК. Ним став підполковник Євген Борисов, який раніше працював у Харківському обласному центрі комплектування.

Рішення ухвалене 26 березня 2025 року.

Нагадаємо, що нещодавно суд Харкова визнав винним мешканця Куп’янщини у навмисному ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконним призов на військову службу працівника компанії, яка має статус критично важливої для економіки.