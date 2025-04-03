Назначили нового начальника Харьковского ОТЦК и СП

Работники ОТЦК. Фото: РБК-Украина (facebook com ТСК)

На Харьковщине назначили нового начальника ОТЦК и СП. Так, полковник Александр Конев стал новым руководителем Харьковского ОТЦК и СП.

Об этом информируют источники Новини.LIVE.

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Назначен новый начальник Харьковского ОТЦК

Стало известно, что полковник Александр Конев назначен новым начальником Харьковского ОТЦК и СП.

Ранее эту должность занимал полковник Артем Требесов. Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. До нового назначения Конев руководил Красноградским районным ТЦК.

Также сменился руководитель Салтовского районного ТЦК. Им стал подполковник Евгений Борисов, который ранее работал в Харьковском областном центре комплектования.

Решение принято 26 марта 2025 года.

Напомним, что недавно суд Харькова признал виновным жителя Купянщины в умышленном уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Кроме того, Ровенский окружной административный суд признал незаконным призыв на военную службу работника компании, которая имеет статус критически важной для экономики.