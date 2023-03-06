Харківська ОВА показала як проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»
Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах, наближених до бойових. У навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули по програмі "Гвардія наступу".
Про те, як проходить навчання розповіли у Харківській ОВА.
-
СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо
-
Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших
-
У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки
-
Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі
-
Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки
-
На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня
-
Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку
-
Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала
-
Небезпечні мікси: на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти
-
На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок
Процесс навчання
Підготовка проходить у три етапи. Перший – загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів.
За словам інструктора Нацгвардії із позивним "Алекс", під час підготовки військовослужбовці працювали на кількох навчальних точках.
"Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках", – зазначив інструктор.
Мотивація добровольців
Доброволець із позивним "Піонер" долучився до штурмового підрозділу "Спартан" у середині лютого цього року. 50-річний чоловік розповів, що неодноразово приходив до ТЦК, але отримував відмову, бо його військова спеціальність на той час не була затребуваною.
"Завдяки кампанії "Гвардія наступу" я зміг стати на захист країни. В мене є військовий досвід, тож наразі я є командиром стрілкового відділення. Зараз ми опановуємо навички поводження зі зброєю", – розповів військовослужбовець.
Він також додав, що головна мотивація у всіх добровольців одна – захист України від російських загарбників.
Нагадаєом, що на Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій. Кампанія "Гвардія наступу" поширюється на всю територію України. Її головна мета — отримати якісно нові, добре оснащені та підготовлені бойові формування. Вони будуть посилювати сили оборони при виконанні завдань із деокупації українських територій.
Також, ми писали чи продовжать військові тримати оборону Бахмута. Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.