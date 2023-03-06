Харківська ОВА показала як проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

Головна мотивація у всіх добровольців одна – захист України від російських загарбників.

Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах, наближених до бойових. У навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули по програмі "Гвардія наступу".

Про те, як проходить навчання розповіли у Харківській ОВА.

Процесс навчання

Підготовка проходить у три етапи. Перший – загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів.

За словам інструктора Нацгвардії із позивним "Алекс", під час підготовки військовослужбовці працювали на кількох навчальних точках.

"Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках", – зазначив інструктор.

Мотивація добровольців

Доброволець із позивним "Піонер" долучився до штурмового підрозділу "Спартан" у середині лютого цього року. 50-річний чоловік розповів, що неодноразово приходив до ТЦК, але отримував відмову, бо його військова спеціальність на той час не була затребуваною.

"Завдяки кампанії "Гвардія наступу" я зміг стати на захист країни. В мене є військовий досвід, тож наразі я є командиром стрілкового відділення. Зараз ми опановуємо навички поводження зі зброєю", – розповів військовослужбовець.

Він також додав, що головна мотивація у всіх добровольців одна – захист України від російських загарбників.

Нагадаєом, що на Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій. Кампанія "Гвардія наступу" поширюється на всю територію України. Її головна мета — отримати якісно нові, добре оснащені та підготовлені бойові формування. Вони будуть посилювати сили оборони при виконанні завдань із деокупації українських територій.

Також, ми писали чи продовжать військові тримати оборону Бахмута. Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті.