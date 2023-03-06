Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу» arrow

На Харківщині проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»

6 березня 2023 17:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківська ОВА показала як проходить навчання добровольців «Гвардії наступу»
Головна мотивація у всіх добровольців одна – захист України від російських загарбників.
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вишкіл проходив на одному з полігонів регіону в умовах, наближених до бойових. У навчанні беруть участь мобілізовані громадяни, військовослужбовці за контрактом та добровольці, які прибули по програмі "Гвардія наступу".

Про те, як проходить навчання розповіли у Харківській ОВА.

Читайте також:

Процесс навчання

Підготовка проходить у три етапи. Перший – загальновійськова підготовка, яка включає вогневу, інженерну підготовку, а також тактичну медицину та топографію. Другий етап – це підготовка спеціалістів: снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажі БТРів. Третій етап – це колективна підготовка, під час якої відпрацьовується виконання завдань у складі відділень, взводів, рот та батальйонів. Триває підготовка не менше шести тижнів.

null

За словам інструктора Нацгвардії із позивним "Алекс", під час підготовки військовослужбовці працювали на кількох навчальних точках. 

"Під час тренувань вивчали матеріальну частину зброї, способи визначення відстані до цілі, основні правила стрільби, метання ручної гранати та алгоритм надання медичної допомоги. Крім цього в межах підготовки військовослужбовці відпрацьовували навички бойової стрільби у складі підрозділів із використанням броньованої техніки. Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми отримали під час бойових дій у 2014-2015 роках", – зазначив інструктор.

Мотивація добровольців

Доброволець із позивним "Піонер" долучився до штурмового підрозділу "Спартан" у середині лютого цього року. 50-річний чоловік розповів, що неодноразово приходив до ТЦК, але отримував відмову, бо його військова спеціальність на той час не була затребуваною.

null

"Завдяки кампанії "Гвардія наступу" я зміг стати на захист країни. В мене є військовий досвід, тож наразі я є командиром стрілкового відділення. Зараз ми опановуємо навички поводження зі зброєю", – розповів військовослужбовець.

Він також додав, що головна мотивація у всіх добровольців одна – захист України від російських загарбників.

 

Нагадаєом, що на Харківщині формуватимуть штурмові бригади для звільнення територій. Кампанія "Гвардія наступу" поширюється на всю територію України. Її головна мета — отримати якісно нові, добре оснащені та підготовлені бойові формування. Вони будуть посилювати сили оборони при виконанні завдань із деокупації українських територій. 

Також, ми писали чи продовжать військові тримати оборону Бахмута. Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головним питанням зустрічі була доцільність продовження оборонної операції у Бахмуті

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:28 Хай живе корупція: в росії організацію Transparency International назвали "небажаною"

Новина з фото

17:26СБУ ліквідувала мережу підпільних казино, які фінансували окупаційні органи через колаборанта Сальдо

17:15 Чемпіонат Європи з фехтування: одеські спортсмени увійшли в топ-10 найсильніших

Новина з фото

17:07 У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:53Відпочинок за кордоном: куди українці бронюють путівки

16:47 На Харківщині українські захисники допомогли евакуювати коня

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

16:44 Білоруській опозиціонерці Тихановській заочно дали 15 років колонії: як вона відреагувала

16:40 Небезпечні мікси: на полиці одеських магазинів можуть потрапити токсичні морепродукти

Новина з відео

17:03 Блогер з Хмельницького влаштував самосуд над чоловіком за крадіжку: деталі

Новина з відео

16:45 Готуйтеся до грандіозних змін: як повня 7 березня вплине на життя знаків зодіаку

Новина з відео

16:22 На Сонці зафіксували виверження такої сили, що в Америці вимкнувся радіозв'язок

Новина з відео

16:21 Розстріляний маршрут: у Нацполіції опублікували фільм про звірства окупантів в Ірпені

Новина з відео

13:12 Пономарьов та DZIDZIO заспівають заради захисників Бахмута

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Термінова новина

12:27​​​​​​​Директором НАБУ призначили Кривоноса

Новина з відео

11:37 "Мій товстун": Ріанна показала засмученого сина та пояснила, чому він плаче

Новина з відео

11:09 Вже не "пацюки", а брати й сестри: скандальний стендапер-втікач Щегель вибачився перед українцями

Новина з відео

08:52 У Запоріжжі мешканка зруйнованого будинку розкритикувала мера: людей кинули напризволяще

Новина з відео

08:05 "Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

13:35Новий очільник НАБУ: що відомо про  Семена Кривоноса

Ексклюзив

11:23Перші українські пілоти вже у США: всі деталі — ексклюзив

Ексклюзив

08:00Хочемо поховати з почестями: сім'я спецпризначенця КОРД благає повернути його тіло з полону

07:00П'ять речей, які необхідно знати про ситуацію у Придністров'ї

06:23Масштабна індексація в Україні: кому перепало лише 100 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00Чотири фактори того, що західні санкції поки не призводять до краху російської економіки

18:00Хоробра Литва: як країна протистояла трьом автократіям, включно з росією

Ексклюзив

08:00Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

Актуальне по темі

None 6 Березень 16:42

Наказувала нищити українську держсимволіку — освітянку з Балаклії засудили до 5 років тюрми

None 6 Березень 16:08

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківщини — снаряд влучив у цивільне авто

None 6 Березень 09:36

Пригожин пригрозив Кремлю катастрофою на всьому фронті, якщо "Вагнеру" не дадуть обіцяні боєприпаси

None 5 Березень 20:45

Деокупація Донбасу та Криму: коли чекати

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB