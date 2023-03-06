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В Харьковской области проходит обучение добровольцев "Гвардии наступления"

6 марта 2023 17:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьковская ОВА показала как проходит обучение добровольцев «Гвардии наступления»
Главная мотивация у всех добровольцев одна — защита Украины от российских захватчиков
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Обучение проходило на одном из полигонов региона в условиях, приближенных к боевым. В обучении принимают участие мобилизованные граждане, военнослужащие по контракту и добровольцы, прибывшие по программе "Гвардия наступления".

О том, как проходит обучение, рассказали в Харьковской ОВА.

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Процесс обучения

Подготовка проходит в три этапа. Первый общевойсковая подготовка, включающая огневую, инженерную подготовку, а также тактическую медицину и топографию. Второй этап это подготовка специалистов: снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков и экипажи БТРов. Третий этап коллективная подготовка, во время которой отрабатывается выполнение заданий в составе отделений, взводов, рот и батальонов. Продолжается подготовка не менее шести недель.

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По словам инструктора Нацгвардии с позывным "Алекс", во время подготовки военнослужащие работали на нескольких учебных точках.

"При тренировках изучали материальную часть оружия, способы определения расстояния до цели, основные правила стрельбы, метание ручной гранаты и алгоритм оказания медицинской помощи. Кроме этого, в рамках подготовки военнослужащие отрабатывали навыки боевой стрельбы в составе подразделений с использованием бронированной техники. Стараемся передать добровольцам опыт, который мы получили в ходе боевых действий в 2014-2015 годах", — отметил инструктор.

Мотивация добровольцев

Доброволец с позывным "Пионер" присоединился к штурмовому подразделению "Спартан" в середине февраля этого года. 50-летний мужчина рассказал, что неоднократно приходил в ТЦК, но получал отказ, потому что его военная специальность в то время не была востребована.

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"Благодаря кампании "Гвардия наступления" я смог встать на защиту страны. У меня есть военный опыт, поэтому я являюсь командиром стрелкового отделения. Сейчас мы осваиваем навыки обращения с оружием", — рассказал военнослужащий.

Он также добавил, что главная мотивация у всех добровольцев одна — защита Украины от российских захватчиков.

 

Напомним, что в Харьковской области будут формировать штурмовые бригады для освобождения территорий. Кампания "Гвардия наступления" распространяется на всю территорию Украины. Ее главная цель — получить качественно новые, хорошо оснащенные и подготовленные боевые формирования. Они будут усиливать силы обороны при выполнении задач по деоккупации украинских территорий.

Также мы писали, продолжат ли военные держать оборону Бахмута. Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.

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