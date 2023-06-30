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На Харківщині прокуратура розпочала слідство через мор риби: що відомо

30 червня 2023 10:58
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині прокуратура розпочала слідство через мор риби: що відомо
Мертва риба плаває біля берега річки (фото ілюстративне). Фото: Асоціація рибалок України / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На річці Уди поблизу Пісочина Харківського району зафіксували загибель риби й дикої качки. Прокуратура зреагувала на екологічну загрозу та розпочала слідство за фактом порушення правил охорони вод, що призвело до забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України). 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Що відомо

29 червня 2023 року державними інспекторами та співробітниками сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації встановлено факт загибелі водних біоресурсів на р. Уди поблизу смт. Пісочин, Харківського району, Харківської області.

"При візуальному обстеженні, було виявлено такі види загиблих водних біоресурсів: лин, щука, плітка, карась та окунь та інші. Риба зосереджена вздовж берегової лінії біля автомобільного ринку "Лоск". Також виявлена загибель представників фауни, а саме дикої качки", — розповіли у Харківському рибоохороному патрулі.

Окрім того фахівці виявили масляні плями та масляну емульсію на поверхні водного дзеркала, які ймовірно стали причиною загибелі риби, вода бурого кольору.

Мертва риба та дикі качки у річці Уди (м. Харків). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Реакція прокуратури

Вчора у ЗМІ з‘явилась інформація про мор риби в річці Уди на території Пісочинської територіальної громади.  На місце виїхали прокурори, слідчі поліції та представники контролюючих органів.  На поверхні води виявлено масляні плями, які ймовірно стали причиною загибелі риби та диких качок. 

"Під час огляду місця події спеціалістами екологічної інспекції відібрано проби води для проведення відповідних досліджень", — розповідають правоохоронці. 

Мертва риба з річки Уди (м. Харків). Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Трупи качок та риби направлені в лабораторію для проведення інструментально-лабораторних досліджень причин загибелі. Після цього буде призначено відповідні судові експертизи.

Нагадаємо, що харків'янам не рекомендують відвідувати шість пляжів. Під час останніх лабораторних досліджень там медики виявили фекальні забруднення. 

Також ми писали про те, що з 29 червня по 7 липня буде встановлена заборона на промисловий вилов риби в річці Дунай. Це рішення прийнято у зв'язку зі скатом молоді осетрових видів. 

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