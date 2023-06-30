В Харьковской области прокуратура начала следствие из-за мора рыбы: что известно

Мертвая рыба плавает у берега реки (фото иллюстративный). Фото: Ассоциация рыболовов Украины / УНИАН

На реке Уды вблизи Песочина Харьковского района зафиксирована гибель рыбы и дикой утки. Прокуратура отреагировала на экологическую угрозу и начала следствие по факту нарушения правил охраны вод, что привело к загрязнению поверхностных вод и создало опасность для окружающей среды (ч. 1 ст. 242 УК Украины).

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Что известно

29 июня 2023 г. государственными инспекторами и сотрудниками сектора ихтиологии, регулирования рыболовства и мелиорации установлен факт гибели водных биоресурсов на р. Уды вблизи пгт. Песочин, Харьковский район, Харьковская область.

"При визуальном обследовании были обнаружены следующие виды погибших водных биоресурсов: линь, щука, плотва, карась и окунь и другие. Рыба сосредоточена вдоль береговой линии у автомобильного рынка "Лоск". Также обнаружена гибель представителей фауны, а именно дикой утки", — рассказали в Харьковском рыбоохранном патруле .

Кроме того, специалисты обнаружили масляные пятна и масляную эмульсию на поверхности водного зеркала, которые вероятно стали причиной гибели рыбы, вода бурого цвета.

Мертвая рыба и дикие утки в реке Уды (г. Харьков). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Реакция прокуратуры

Вчера в СМИ появилась информация о море рыбы в реке Уды на территории Песочинской территориальной общины. На место выехали прокуроры, следователи и представители контролирующих органов. На поверхности воды обнаружены масляные пятна, которые, вероятно, стали причиной гибели рыбы и диких уток.

"При осмотре места происшествия специалистами экологической инспекции отобраны пробы воды для проведения соответствующих исследований", — рассказывают правоохранители.

Мертвая рыба из реки Уды (г. Харьков). Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Трупы уток и рыбы направлены в лабораторию для проведения инструментально-лабораторных исследований причин гибели. После этого будут назначены соответствующие судебные экспертизы.

Напомним, что харьковчанам не рекомендуют посещать шесть пляжей. В ходе последних лабораторных исследований там медики обнаружили фекальные загрязнения.

Также мы писали о том, что с 29 июня по 7 июля будет установлен запрет на промысловый лов рыбы в реке Дунай . Это решение принято в связи со скатом молодежи осетровых видов.