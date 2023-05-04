На Харківщині прокуратура завершила спецрозслідування щодо "старости" Кочубеївки
На Харківщині 40-річний чоловік погодився стати старостою села Кочубеївка під час окупації. Колаборанту загрожує ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Діяльність колаборанта на Харківщині
Як встановили правоохоронці, у селі Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв псевдопосаду "старости".
Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.
Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораціонізму (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованого Мелітополя втік у Росію "елітний" колаборант Андрій Румянцев. Російські окупанти довірили йому відповідальну роботу — боротьба з партизанським рухом.