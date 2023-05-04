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На Харківщині прокуратура завершила спецрозслідування щодо "старости" Кочубеївки

4 травня 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині прокуратура завершила спецрозслідування щодо "старости" Кочубеївки
Зрадники, які підтримують Росію. Фото: колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Харківщині 40-річний чоловік погодився стати старостою села Кочубеївка під час окупації. Колаборанту загрожує ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Як встановили правоохоронці, у селі Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв псевдопосаду "старости". 

Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораціонізму (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Колаборант, який обійняв псевдопосаду старости Кочубеївки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно з тимчасово окупованого Мелітополя втік у Росію "елітний" колаборант Андрій Румянцев. Російські окупанти довірили йому відповідальну роботу — боротьба з партизанським рухом.

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