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В Харьковской области прокуратура закончила спецрасследование в отношении "старосты" Кочубеевки

4 мая 2023 17:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области прокуратура закончила спецрасследование в отношении "старосты" Кочубеевки
Предатели, поддерживающие Россию. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области 40-летний мужчина согласился стать старостой села Кочубеевка во время оккупации. Коллаборанту грозит заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Как установили правоохранители, в селе Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял псевдодолжность "старосты".

Приспешник оккупантов сбежал на территорию страны-агрессора в сопровождении российских военных. Его судят заочно в Дергачевском районном суде Харьковской области.

Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по факту коллаборационизма (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Коллаборант, занявший псевдодолжность старосты Кочубеевки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, недавно из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Российские оккупанты доверили ему ответственную работу — борьба с партизанским движением.

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