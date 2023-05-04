В Харьковской области прокуратура закончила спецрасследование в отношении "старосты" Кочубеевки

Предатели, поддерживающие Россию. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Харьковской области 40-летний мужчина согласился стать старостой села Кочубеевка во время оккупации. Коллаборанту грозит заключение.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Как установили правоохранители, в селе Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял псевдодолжность "старосты".

Приспешник оккупантов сбежал на территорию страны-агрессора в сопровождении российских военных. Его судят заочно в Дергачевском районном суде Харьковской области.

Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по факту коллаборационизма (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Коллаборант, занявший псевдодолжность старосты Кочубеевки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, недавно из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Российские оккупанты доверили ему ответственную работу — борьба с партизанским движением.