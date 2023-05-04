В Харьковской области прокуратура закончила спецрасследование в отношении "старосты" Кочубеевки
В Харьковской области 40-летний мужчина согласился стать старостой села Кочубеевка во время оккупации. Коллаборанту грозит заключение.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Деятельность коллаборанта в Харьковской области
Как установили правоохранители, в селе Кочубеевка местный житель согласился на предложение российских захватчиков и занял псевдодолжность "старосты".
Приспешник оккупантов сбежал на территорию страны-агрессора в сопровождении российских военных. Его судят заочно в Дергачевском районном суде Харьковской области.
Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по факту коллаборационизма (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, недавно из временно оккупированного Мелитополя сбежал в Россию "элитный" коллаборант Андрей Румянцев. Российские оккупанты доверили ему ответственную работу — борьба с партизанским движением.