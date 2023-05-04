Викрили експоліціянта з Куп'янська, який здавав місцевих військових та працівників СБУ

Зруйнована будівля Куп'янської районної державної адміністрації. Фото: Новини.LIVE

Колишньому інспектору сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП заочно оголосили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства

За даними слідства, у травні 2022 року, бувши на той момент чинним працівником Нацполіції, підозрюваний спочатку здійснював чергування у незаконному правоохоронному органі. Крім того, зрадник проводив "профілактику" з місцевими: він затримав чоловіка, побив його гумовою палицею та утримував потерпілого у камері близько 15 діб.

У липні представники рф призначили підозрюваного на посаду "и. о. инспектора дорожно–патрульной службы группы дорожно–патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения". Перед місцевими він представлявся при цьому як співробітник "ГИБДД российской полиции".

"Для "працевлаштування" він надав всі необхідні документи, серед яких пояснення, в якому зазначив перелік відомих йому осіб, які проходили службу у Збройних Силах України, та працівників Служби безпеки України", — пишуть правоохоронці.

Фото експолціянта, який працював на ворога. Фото: Telegram / Харківська обласна прокуратура

Згодом зрадник був перепризначений на посаду "оперативного дежурного дежурной части Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)". За роботу на окупаційну владу щомісячно український поліціянт отримував 45 тисяч російських рублів. Також підозрюваний активно закликав своїх колег "виходити на роботу" та додав, що "россия тут навсегда".

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

До цього прокуратура оголосила підозру двох зрадникам, які на території Ізюмського району співпрацювали із окупантами. Ці чоловіки здавали росіянам учасників АТО та проукраїнських налаштованих місцевих жителів.

Також ми розповідали, що СБУ викрила у Харкові прихильницю "руського миру". 55-річна харків‘янка репостила на особисту сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.