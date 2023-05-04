Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Викрили експоліціянта з Куп'янська, який здавав місцевих військових та працівників СБУ arrow

Викрили експоліціянта з Куп'янська, який здавав місцевих військових та працівників СБУ

4 травня 2023 11:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Викрили експоліціянта з Куп'янська, який здавав місцевих військових та працівників СБУ
Зруйнована будівля Куп'янської районної державної адміністрації. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишньому інспектору сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП ГУНП заочно оголосили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Матеріали слідства

За даними слідства, у травні 2022 року, бувши на той момент чинним працівником Нацполіції, підозрюваний спочатку здійснював чергування у незаконному правоохоронному органі. Крім того, зрадник проводив "профілактику" з місцевими: він затримав чоловіка, побив його гумовою палицею та утримував потерпілого у камері близько 15 діб.

У липні представники рф призначили підозрюваного на посаду "и. о. инспектора дорожно–патрульной службы группы дорожно–патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения". Перед місцевими він представлявся при цьому як співробітник "ГИБДД российской полиции".

"Для "працевлаштування" він надав всі необхідні документи, серед яких пояснення, в якому зазначив перелік відомих йому осіб, які проходили службу у Збройних Силах України, та працівників Служби безпеки України", — пишуть правоохоронці. 

Фото експолціянта, який працював на ворога. Фото: Telegram / Харківська обласна прокуратура

Згодом зрадник був перепризначений на посаду "оперативного дежурного дежурной части Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)". За роботу на окупаційну владу щомісячно український поліціянт отримував 45 тисяч російських рублів. Також підозрюваний активно закликав своїх колег "виходити на роботу" та додав, що "россия тут навсегда".

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

До цього прокуратура оголосила підозру двох зрадникам, які на території Ізюмського району співпрацювали із окупантами. Ці чоловіки здавали росіянам учасників АТО та проукраїнських налаштованих місцевих жителів.

Також ми розповідали, що СБУ викрила у Харкові прихильницю "руського миру". 55-річна харків‘янка репостила на особисту сторінку у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" антиукраїнські публікації та виправдовувала збройну агресію РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB