На Харківщині пролунали гучні вибухи — окупанти обстрілюють балістикою

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Харківщині пролунали гучні вибухи в обід, 3 травня. Перед цим у регіоні й ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові пабліки.

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Близько 12:19 ПС ЗСУ повідомили жителів Харківщини та Полтавщини про загрозу балістичного обстрілу. Також "почервоніли" низка східних областей.

Близько 12:30 на Харківщині пролунала серія гучних вибухів. За даними моніторингових пабліків, окупанти обстрілюють Чугуївський район.

Мапа повітряних тривог станом на 12:38 має такий вигляд:

Нагадаємо, 1 травня під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя чотирьох людей, ще 14 поранила.

Того ж дня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

За словами Володимира Зеленського, за квітень країна-агресор Росія випустила по Україні понад 3800 повітряних цілей. Це, зокрема, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники.