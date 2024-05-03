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На Харківщині пролунали гучні вибухи — окупанти обстрілюють балістикою

3 травня 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині пролунали гучні вибухи — окупанти обстрілюють балістикою
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині пролунали гучні вибухи в обід, 3 травня. Перед цим у регіоні й ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові пабліки. 

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Вибухи на Харківщині 3 травня — що відомо

Близько 12:19 ПС ЗСУ повідомили жителів Харківщини та Полтавщини про загрозу балістичного обстрілу. Також "почервоніли" низка східних областей. 

Повітряна тривога 3 травня

Близько 12:30 на Харківщині пролунала серія гучних вибухів. За даними моніторингових пабліків, окупанти обстрілюють Чугуївський район. 

Вибухи на Харківщині 3 травня

Мапа повітряних тривог станом на 12:38 має такий вигляд:

Повітряна тривога 3 травня в Україні

Нагадаємо, 1 травня під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя чотирьох людей, ще 14 поранила. 

Того ж дня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення. 

За словами Володимира Зеленського, за квітень країна-агресор Росія випустила по Україні понад 3800 повітряних цілей. Це, зокрема, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. 

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