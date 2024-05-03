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В Харьковской области прогремели громкие взрывы — оккупанты обстреливают баллистикой

3 мая 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области прогремели громкие взрывы — оккупанты обстреливают баллистикой
Дым от взрыва. Фото иллюстративное: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области раздались громкие взрывы в обед, 3 мая. Перед этим в регионе и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики.

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Около 12:19 ВС ВСУ сообщили жителям Харьковщины и Полтавщины об угрозе баллистического обстрела. Также "покраснели" ряд восточных областей.

Воздушная тревога 3 мая

Около 12:30 в Харьковской области прозвучала серия громких взрывов. По данным мониторинговых пабликов, оккупанты обстреливают Чугуевский район.

Взрывы в Харьковской области 3 мая

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:38 выглядит так:

Воздушная тревога 3 мая в Украине

Напомним, 1 мая под артиллерийскими и минометными ударами было 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки забрали жизни четырех человек, еще 14 ранили.

В тот же день российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

По словам Владимира Зеленского, за апрель страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 3800 воздушных целей. Это, в частности, ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники.

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