РФ знову обстріляла Харків та область, є загиблі й понад десяток поранених

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото архівне: Синєгубов\Telegram

Російська армія не припиняє тероризувати Харків та область. За минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів регіону. Ворожі атаки забрали життя четверо людей, ще 14 поранила.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова та області

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли", — написав Синєгубов, говорячи про обстріли.

Зокрема, ударів зазнали:

місто Харків: окупанти пошкодили 14 житлових будинків;

смт Золочів: обстріл віабомбами пошкодив адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищив приватний будинок. Загинули двоє людей та тринадцять постраждали;

село Лелюківка: внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків, загинула 66-річна жінка;

село Липці: внаслідок обстрілу горів дах будинку, загинула 78-річна цивільна жінка;

смт Борова: внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок, постраждала 66-річна жінка.

Крім того, за словами Синєгубова, поблизу села Глинське на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор, постраждав 46-річний водій.

Ситуація на Куп’янському напрямку

В ОВА додали, що минулої доби Сили оборони відбили 14 атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області.

Скриншот

Нагадаємо, 1 травня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Того ж дня ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.