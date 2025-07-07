У Чугуївській громаді пролунали два вибухи

Дрон летить на ціль. Фото: кадр з відео

Удень 7 липня в Чугуївській громаді Харківської області пролунали щонайменше два вибухи. У регіоні на момент вибухів була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили журналісти "Суспільне Харків".

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Деталі щодо характеру вибухів, можливих влучань або наслідків наразі уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Станом на 07:50 карта повітряних тривог в Україні мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог в Україні 7 липня о 07:50.

​​​​​Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові стрімко росте кількість постраждалих від дронової атаки РФ. За останніми даними поранення дістали вже 27 мешканців міста.

Чугуївська громада регулярно перебуває під атакою ворога. Кілька днів тому внаслідок атаки там постраждала дитина.