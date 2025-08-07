Відео
Харків На Харківщині пролунали потужні вибухи — яка причина

На Харківщині пролунали потужні вибухи — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:30
Вибухи на Харківщині 7 серпня — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер вдень, 7 серпня, в Харківській області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про вибухи інформували місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Вибухи на Харківщині — що відомо

Сьогодні вдень, 7 серпня, близько 13:30 у Харківській області прогриміли потужні вибухи. Вибухи на Харківщині лунали під час повітряної тривоги.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та південного сходу.

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Харківщині

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів на Харківщині. Фото: alerts.in.ua 

Нагадаємо, що протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківської області.

Також впродовж доби російські війська масовано атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені.

Харків вибух обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
