Вибухи на Харківщині 7 серпня — що відомо

На Харківщині пролунали потужні вибухи — яка причина
У четвер вдень, 7 серпня, в Харківській області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про вибухи інформували місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Вибухи на Харківщині — що відомо
Сьогодні вдень, 7 серпня, близько 13:30 у Харківській області прогриміли потужні вибухи. Вибухи на Харківщині лунали під час повітряної тривоги.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного та південного сходу.
Карта повітряних тривог на момент вибухів на Харківщині
Нагадаємо, що протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківської області.
Також впродовж доби російські війська масовано атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені.
