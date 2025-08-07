РФ атакувала Харківщину — що відомо

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих ударів постраждали цивільні, також зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Атака РФ на Харківщину — які наслідки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У м. Куп'янськ постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки; у селищі Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в м. Куп'янськ 5 серпня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

8 КАБів;

3 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Ланцет";

3 FPV-дрони.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Борова);

в Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку (с. Хотімля);

в Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Одноробівка).

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ситуація на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

Нагадаємо, що впродовж доби російські війська також масовано атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені.

Крім того, цієї ночі, 7 серпня, потужні вибухи лунали у Харкові — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.