РФ атакувала Харківщину — що відомо

РФ завдала удару по Харківщині — що відомо про наслідки
Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих ударів постраждали цивільні, також зафіксовано значні руйнування.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 7 серпня, в Telegram.
Атака РФ на Харківщину — які наслідки
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
У м. Куп'янськ постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки; у селищі Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в м. Куп'янськ 5 серпня.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:
- 8 КАБів;
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 3 FPV-дрони.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Борова);
- в Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку (с. Хотімля);
- в Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Одноробівка).
Ситуація на Харківському напрямку
Упродовж минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.
Нагадаємо, що впродовж доби російські війська також масовано атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені.
Крім того, цієї ночі, 7 серпня, потужні вибухи лунали у Харкові — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
