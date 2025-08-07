Відео
Головна Харків РФ завдала удару по Харківщині — що відомо про наслідки

РФ завдала удару по Харківщині — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 09:30
РФ атакувала Харківщину — що відомо
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби російські окупанти атакували низку населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожих ударів постраждали цивільні, також зафіксовано значні руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 7 серпня, в Telegram.

Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Атака РФ на Харківщину — які наслідки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У м. Куп'янськ постраждали 45-річний і 55-річний чоловіки; у селищі Борова постраждала 86-річна жінка. Також по допомогу звернулися 75-річна і 86-річна жінки, які постраждали в м. Куп'янськ 5 серпня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:  

  • 8 КАБів; 
  • 3 БпЛА типу "Герань-2"; 
  • 1 БпЛА типу "Ланцет"; 
  • 3 FPV-дрони.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: 

  • в Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Борова);  
  • в Чугуївському районі пошкоджено будівлю бази відпочинку (с. Хотімля); 
  • в Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі (с. Одноробівка).
Наслідки атаки РФ на Харківщину
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Ситуація на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Нова Кругляківка, Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки.

Нагадаємо, що впродовж доби російські війська також масовано атакували Запорізьку область — є загиблі та поранені.

Крім того, цієї ночі, 7 серпня, потужні вибухи лунали у Харкові — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Харківська область обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
