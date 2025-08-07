Видео
Главная Харьков На Харьковщине прогремели мощные взрывы — какова причина

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:30
Взрывы на Харьковщине 7 августа — что известно
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг днем, 7 августа, в Харьковской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

О взрывах информировали местные Telegram-каналы и СМИ.

Читайте также:

Взрывы на Харьковщине — что известно

Сегодня днем, 7 августа, около 13:30 в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Взрывы на Харьковщине раздавались во время воздушной тревоги.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо- и юго-востока.

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харьковской области

Карта тривог
Карта тревог на момент взрывов на Харьковщине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области.

Также в течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
