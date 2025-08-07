Взрывы на Харьковщине 7 августа — что известно

На Харьковщине прогремели мощные взрывы — какова причина
В четверг днем, 7 августа, в Харьковской области прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
О взрывах информировали местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрывы на Харьковщине — что известно
Сегодня днем, 7 августа, около 13:30 в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Взрывы на Харьковщине раздавались во время воздушной тревоги.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо- и юго-востока.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харьковской области
Напомним, что в течение суток российские оккупанты атаковали ряд населенных пунктов Харьковской области.
Также в течение суток российские войска массированно атаковали Запорожскую область — есть погибшие и раненые.
