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На Харківщині пролунав вибух

3 січня 2024 11:08
оновлено: 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибух у Харкові 3 січня — у небі ворожа авіація
Дим від вибуху. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні на Харківщині було чутно вибухи. На півдні та сході України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. У низці областей повітряна тривога.

Про це повідомляють в Повітряних силах та моніторингові канали

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Вибухи на Харківщині 3 січня

Оновлено 11:11. В області пролунали повторні вибухи. 

Сьогодні близько 11:00 у Харківській області, неподалік від Харкова, пролунав вибух. У Повітряних силах попереджали, що окупанти запускають по регіону керовані авіаційні бомби (КАБ) та керовані авіаракети з Бєлгородської області РФ. 

вибух у Харкові 3 січня

Наразі повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. 

повітряна тривога в Україні 3 січня
Повітряна тривога в Україні 3 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти близько 121 разу обстріляли Херсонську область з різного типу зброї. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення. 

Також загарбники напередодні здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка. 

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