Вибух у Харкові 3 січня — у небі ворожа авіація

На Харківщині пролунав вибух
Сьогодні на Харківщині було чутно вибухи. На півдні та сході України спостерігається активність ворожої тактичної авіації. У низці областей повітряна тривога.
Про це повідомляють в Повітряних силах та моніторингові канали.
Вибухи на Харківщині 3 січня
Оновлено 11:11. В області пролунали повторні вибухи.
Сьогодні близько 11:00 у Харківській області, неподалік від Харкова, пролунав вибух. У Повітряних силах попереджали, що окупанти запускають по регіону керовані авіаційні бомби (КАБ) та керовані авіаракети з Бєлгородської області РФ.
Наразі повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти близько 121 разу обстріляли Херсонську область з різного типу зброї. Внаслідок ворожої атаки одна людина дістала поранення.
Також загарбники напередодні здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що внаслідок атак постраждали 62 людини, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.
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