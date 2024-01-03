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В Харьковской области раздался взрыв

3 января 2024 11:08
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Взрыв в Харькове 3 января - в небе вражеская авиация
взрыв
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Харьковской области были слышны взрывы. На юге и востоке Украины наблюдается активность вражеской тактической авиации. В ряде областей воздушная тревога.

Об этом сообщают в Воздушных силах и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харьковской области 3 января

Обновлено 11:11. В области раздались повторные взрывы.

Сегодня около 11:00 в Харьковской области, недалеко от Харькова, раздался взрыв. В Воздушных силах предупреждали, что оккупанты запускают по региону управляемые авиационные бомбы и управляемые авиаракеты з Белгородской области РФ.

взрыв в Харькове 3 января

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях.

воздушная тревога в Украине 3 января
Воздушная тревога в Украине 3 января. Фото: скриншот

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