Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow В Харківській ОДА розповіли, скільки людей протягом доби постраждало через атаки РФ arrow

В Харківській ОДА розповіли, скільки людей протягом доби постраждало через атаки РФ

3 січня 2024 09:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Синєгубов назвав кількість постраждалих та загиблих внаслідок атаки по Харківщині 2 січня
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу Харкова. Фото: Telegram / Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники напередодні здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що в результаті атак Росії по області та Харкову постраждали 62 людей, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківщини протягом доби

За даними Синєгубова, росіяни завдали удару по Харкову вночі 2 січня ракетами С-300. Він зазначив, що в результаті атаки зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Постраждалих немає.

Загалом внаслідок атаки окупантів по місту постраждали 62 людей, з них шестеро дітей. На жаль, загинула одна жінка, а 28 осіб перебувають у лікарнях, серед яких четверо дітей. Як пише Синєгубов, двоє дорослих у важкому стані. 

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", — зазначив очільник Харківської ОДА. 

Також 2 січня близько 12:00 сталася атака на село Липці Харківського району. Потерпілих немає. Однак, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська Чугуївського району постраждала 65-річна жінка. У місцевої жительки поранення, два будинки зазнали руйнувань. Також ушкоджень зазнав будинок через обстріл Куп'янська.

Синєгубов додав, що бійці ЗСУ протягом доби відбили 12 атак противника поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району.

Ситуація з електроенергією на Харківщині

Як вказав голова Харківської ОДА, через інтенсивні бойові дії та атаки ворога 16079 осіб залишилися без електропостачання. Знеструмлення сталося у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад.

"За добу на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 8,1 га території, знищили 210 ВНП. Розмінування триває", — підсумував Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

Додамо, ввечері, 2 січня, російські окупанти обстріляли Харків. "Приліт" зафіксовано поряд з житловим будинком.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі