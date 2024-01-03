Синєгубов назвав кількість постраждалих та загиблих внаслідок атаки по Харківщині 2 січня

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу Харкова. Фото: Telegram / Олег Синєгубов

Російські загарбники напередодні здійснили масовий обстріл Харківщини. Стало відомо, що в результаті атак Росії по області та Харкову постраждали 62 людей, з них шестеро дітей. Крім того, загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини протягом доби

За даними Синєгубова, росіяни завдали удару по Харкову вночі 2 січня ракетами С-300. Він зазначив, що в результаті атаки зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Постраждалих немає.

Загалом внаслідок атаки окупантів по місту постраждали 62 людей, з них шестеро дітей. На жаль, загинула одна жінка, а 28 осіб перебувають у лікарнях, серед яких четверо дітей. Як пише Синєгубов, двоє дорослих у важкому стані.

"Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району", — зазначив очільник Харківської ОДА.

Також 2 січня близько 12:00 сталася атака на село Липці Харківського району. Потерпілих немає. Однак, внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська Чугуївського району постраждала 65-річна жінка. У місцевої жительки поранення, два будинки зазнали руйнувань. Також ушкоджень зазнав будинок через обстріл Куп'янська.

Синєгубов додав, що бійці ЗСУ протягом доби відбили 12 атак противника поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Куп'янського району.

Ситуація з електроенергією на Харківщині

Як вказав голова Харківської ОДА, через інтенсивні бойові дії та атаки ворога 16079 осіб залишилися без електропостачання. Знеструмлення сталося у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад.

"За добу на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 8,1 га території, знищили 210 ВНП. Розмінування триває", — підсумував Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

Додамо, ввечері, 2 січня, російські окупанти обстріляли Харків. "Приліт" зафіксовано поряд з житловим будинком.