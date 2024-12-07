У Харкові засудили двох рецидивістів за численні крадіжки

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харкові суд виніс вирок у справі серії крадіжок та зберігання наркотиків.

5 грудня 2024 року Комінтернівський районний суд Харкова ухвалив вирок двом чоловікам у справі про серію крадіжок та зберігання наркотичних речовин. Вони раніше вже скоювали серію злочинів, за що відбували тюремне покарання.

Про це йдеться у вироку Коментернівського районного суду Харкова.

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Згідно з матеріалами справи, зловмисники викрадали велосипеди, самокат, мобільний телефон та інше майно, завдаючи значної матеріальної шкоди. Один із них також був затриманий під час зберігання метадону, який було придбано без мети збуту.

Один зі злочинів чоловіки скоїли спільно — зловмисники викрали два акумулятори з автомобіля, що завдало шкоди власнику на понад 6000 гривень.

Суд визнав обвинувачених винними: один зі зловмисників отримав 5 років 6 місяців позбавлення волі за сукупністю злочинів, включаючи крадіжки та зберігання наркотиків. Другий засуджений отримав 5 років 10 місяців позбавлення волі за крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану за попередньою змовою.

Суддя врахував пом’якшувальні обставини під час винесення вироку — щире каяття та співпрацю зі слідством. Крім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування збитків. Викрадене майно, включно з велосипедами, самокатом і мобільним телефоном, повернули власникам. Наркотичні речовини, вилучені в одного з обвинувачених, знищені.

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