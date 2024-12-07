В Харькове осудили двух рецидивистов за многочисленные кражи

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове суд вынес приговор по делу серии краж и хранения наркотиков.

5 декабря 2024 года Коминтерновский районный суд Харькова вынес приговор двум мужчинам по делу о серии краж и хранении наркотических веществ.

Об этом говорится в приговоре Коментерновского районного суда Харькова.

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Согласно материалам дела, злоумышленники похитили велосипеды, самокат, мобильный телефон и другое имущество, нанося значительный материальный ущерб. Один из них также был задержан во время хранения метадона, который был приобретен без цели сбыта.

Одно из преступлений мужчины совершили совместно — злоумышленники похитили два аккумулятора из автомобиля, что нанесло ущерб владельцу на более 6000 гривен.

Суд признал обвиняемых виновными: один из злоумышленников получил 5 лет 6 месяцев лишения свободы по совокупности преступлений, включая кражи и хранение наркотиков. Второй осужденный получил 5 лет 10 месяцев лишения свободы за кражу, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору.

Судья учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора — искреннее раскаяние и сотрудничество со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба. Похищенное имущество, включая велосипеды, самокат и мобильный телефон, возвращено владельцам. Наркотические вещества, изъятые у одного из обвиняемых, уничтожены.

Напомним, на Львовщине в суде наказали женщину-бездомную, которая ограбила дом. Также на Харьковщине избрали наказание для харьковчанина, который подделал справку о непригодности.