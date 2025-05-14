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Головна Харків На Харківщині РФ вдарила по медиках, коли ті надавали допомогу

На Харківщині РФ вдарила по медиках, коли ті надавали допомогу

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Дата публікації: 14 травня 2025 21:19
Окупанти атакували Харківщину 14 травня — які наслідки російського удару
Пошкоджена автівка. Фото: t.me/zadorenko_v

Російські окупанти у середу, 14 травня, завдали удару по бригаді швидкої медичної допомоги в Харківській області. Ворог використав FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вʼячеслав Задоренко у Telegram.

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Задоренко розповів, що окупанти завдали удару по бригаді швидкої, яка прибула на місце російської атаки для надання допомоги пораненим. 

"На щастя, працівники "екстренки" поранень не зазнали, однак було пошкоджено службовий автомобіль, на якому медична бригада змогла доставити постраждалих мешканців Козачої Лопані до лікарні", — зазначив він.

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Допис Задоренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти 14 травня атакували Суми. Загарбники вбили трьох людей.

А вночі, 14 травня, ворог атакував Харківщину ударними дронами. У прокуратурі повідомили про трьох поранених.

війна медики Харківська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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