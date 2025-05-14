Унаслідок атаки дронів по Харківщині постраждали троє цивільних

Наслідки російської атаки в Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 14 травня російські військові атакували Харківську область ударними безпілотниками. Внаслідок цього постраждали троє мирних мешканців, пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Російські дрони атакували Харківщину

Близько 00:05 у місті Валки Богодухівського району зафіксовано влучання дрона по вантажівці, припаркованій обабіч дороги. Унаслідок вибуху пошкоджено транспортний засіб і паркан біля приватного будинку. Постраждалих немає. Попередньо встановлено, що було використано БпЛА типу "Ланцет".

Працівник Харківської обласної прокуратури документує наслідки атаки РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Знищений трактор. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також удару зазнало село Олександрівка Близнюківської ТГ Лозівського району. Внаслідок атаки дрона "Герань-2" пошкоджено кілька приватних будинків, гараж, легковий автомобіль і трактори. Поранення отримали двоє чоловіків віком 49 і 54 роки, а 93-річна жінка зазнала гострої стресової реакції.

Наслідки атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці документують наслідки обстрілів для подальшого розслідування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Харківщину КАБами та дронами. Так, 12 травня окупанти вдарили по Харківщині безпілотниками та бомбами. А вчора, 13 травня, російські війська скинули три керовані авіабомби на Харківщину.